Федоров про 2:1 с «Витязем»: «ЦСКА не всегда грамотно распоряжался шайбой. Из атаки получали контратаки»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Витязем» (2:1).
«Восток – дело тонкое, сложный был выезд, как смогли отдохнули. В первом периоде у нас было определенное преимущество, но качество моментов оставляет желать лучшего.
Не всегда грамотно распоряжались шайбой. Из атаки получали контратаки, играли в своей зоне. Забили важный гол в конце второго периода, и довели дело до победы.
«Витязь» – серьезный соперник, они знали прекрасно, где мы играли до этого. Это быстрая команда, здорово они играли в атаке, доставили нам немало хлопот. Спасибо им за характер. Наших парней с победой», – сказал Федоров.
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