Федоров про 2:1 с «Витязем»: «ЦСКА не всегда грамотно распоряжался шайбой. Из атаки получали контратаки»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над (2:1).

«Восток – дело тонкое, сложный был выезд, как смогли отдохнули. В первом периоде у нас было определенное преимущество, но качество моментов оставляет желать лучшего.

Не всегда грамотно распоряжались шайбой. Из атаки получали контратаки, играли в своей зоне. Забили важный гол в конце второго периода, и довели дело до победы.

«Витязь» – серьезный соперник, они знали прекрасно, где мы играли до этого. Это быстрая команда, здорово они играли в атаке, доставили нам немало хлопот. Спасибо им за характер. Наших парней с победой», – сказал Федоров.