 Есмантович о новой арене ЦСКА: «Там будут клубный музей и портретная. Мы заказали до 80 шикарных портретов»

рассказал о ходе строительства арены .

В декабре 2020 года «Роснефть» совместно с Министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для ЦСКА на Ленинградском проспекте. В мае 2022 года Есмантович оценил сроки строительства арены в три года.

«Этап строительства новой арены идет в формате «по плану». Остались небольшие моменты, связанные с определенными структурами по въезду и выезду. Московские власти и компания, которая будет строить арену, ведут плотный диалог. В ближайшее время мы заложим фундамент.

Все идет по графику. На новой арене будет и клубный музей, и портретная. Мы заказали до 80 шикарных портретов, написанных известным российским художником Николаем Добриным. Концептуально работаем над этой идеей», – сказал президент ЦСКА.