Анисин о СКА: «Все критиковали Ротенберга, а результат есть. Молодец, доказывает тренерскую состоятельность»

Теги ЦСКА СКА Михаил Анисин КХЛ Металлург Жлобин Роман Ротенберг высшая лига Беларусь Хоккей

Михаил Анисин оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Лидерством СКА в чемпионате вы не удивлены?

– Все критиковали Романа Ротенберга и говорили, что он не тренер, не хоккейный человек, а результат есть. Кто бы что ни говорил, Питер показывает очень выразительную игру.

Ротенберг – молодец, доказывает всем свою тренерскую состоятельность, и команда у него играющая, атакующего плана. Мне такой хоккей нравится.

– То, что действующий чемпион ЦСКА идет седьмым на Западе, чем можно объяснить?

– Турнирная таблица плотная, и то, что ЦСКА находится во второй половине, ни о чем не говорит. Но такое бывает после чемпионского сезона, синдром второго года. На ЦСКА сейчас все по-другому настраиваются, мы такое в «Динамо» тоже проходили, – сказал обладатель Кубка Гагарина, выступающий за жлобинский «Металлург».

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