Анисин о СКА: «Все критиковали Ротенберга, а результат есть. Молодец, доказывает тренерскую состоятельность»

Михаил Анисин оценил работу на посту главного тренера СКА.

– Лидерством СКА в чемпионате вы не удивлены?

– Все критиковали Романа Ротенберга и говорили, что он не тренер, не хоккейный человек, а результат есть. Кто бы что ни говорил, Питер показывает очень выразительную игру.

Ротенберг – молодец, доказывает всем свою тренерскую состоятельность, и команда у него играющая, атакующего плана. Мне такой хоккей нравится.

– То, что действующий чемпион ЦСКА идет седьмым на Западе, чем можно объяснить?

– Турнирная таблица плотная, и то, что ЦСКА находится во второй половине, ни о чем не говорит. Но такое бывает после чемпионского сезона, синдром второго года. На ЦСКА сейчас все по-другому настраиваются, мы такое в «Динамо» тоже проходили, – сказал обладатель Кубка Гагарина, выступающий за жлобинский .