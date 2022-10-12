Юрзинов о 16 победах СКА в 17 матчах: «Прежде всего это за счет командной игры, выверенной работы штаба Ротенберга»

высказался о 16 победах СКА в 17 матчах на старте сезона.

Клуб набрал больше всех очков со старта Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В чем причины такого отрыва СКА от конкурентов?

– Во-первых, в СКА очень качественно прошла предсезонная подготовка. Нагрузки были распределены точно, не было ни легкости, ни, наоборот, перегруженности. Отсюда стабильный ход команды – без спадов.

Во-вторых, СКА выстроен в тактическом плане. Большой объем движения позволяет показывать современный, агрессивный хоккей и контролировать ход матчей.

В-третьих, в СКА создана хоккейная пирамида из команд КХЛ, и . В этой системе много качественных специалистов, налажен тренировочный процесс, в тактическом плане есть общие требования к игре каждой из команд. Отсюда большие возможности для безболезненной ротации игроков внутри этой пирамиды.

Благодаря этому в СКА не боятся доверять молодым хоккеистам, ставить их в первые звенья. В главную команду они приходят уже готовыми к определенной системе. Не пошло у Мичкова – сыграет Бучельников, а совсем рядом с ними еще одна группа талантов.

– В чем резервы СКА?

– СКА выдал эту замечательную серию из 17 матчей прежде всего за счет командной игры, выверенной работы штаба .

Но в индивидуальном плане каждый из хоккеистов СКА способен прибавить, а рост именно индивидуального мастерства обеспечит команде следующий шаг к вершине. Отрыв от соперников будет не 7-8 очков, как сейчас, а еще больше, – сказал бывший тренер сборной СССР и действующий советник тренерского штаба .