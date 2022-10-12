Юрзинов о 16 победах СКА в 17 матчах: «Прежде всего это за счет командной игры, выверенной работы штаба Ротенберга»
Владимир Юрзинов высказался о 16 победах СКА в 17 матчах на старте сезона.
Клуб набрал больше всех очков со старта Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В чем причины такого отрыва СКА от конкурентов?
– Во-первых, в СКА очень качественно прошла предсезонная подготовка. Нагрузки были распределены точно, не было ни легкости, ни, наоборот, перегруженности. Отсюда стабильный ход команды – без спадов.
Во-вторых, СКА выстроен в тактическом плане. Большой объем движения позволяет показывать современный, агрессивный хоккей и контролировать ход матчей.
В-третьих, в СКА создана хоккейная пирамида из команд КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В этой системе много качественных специалистов, налажен тренировочный процесс, в тактическом плане есть общие требования к игре каждой из команд. Отсюда большие возможности для безболезненной ротации игроков внутри этой пирамиды.
Благодаря этому в СКА не боятся доверять молодым хоккеистам, ставить их в первые звенья. В главную команду они приходят уже готовыми к определенной системе. Не пошло у Мичкова – сыграет Бучельников, а совсем рядом с ними еще одна группа талантов.
– В чем резервы СКА?
– СКА выдал эту замечательную серию из 17 матчей прежде всего за счет командной игры, выверенной работы штаба Романа Ротенберга.
Но в индивидуальном плане каждый из хоккеистов СКА способен прибавить, а рост именно индивидуального мастерства обеспечит команде следующий шаг к вершине. Отрыв от соперников будет не 7-8 очков, как сейчас, а еще больше, – сказал бывший тренер сборной СССР и действующий советник тренерского штаба СКА.
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