Состав сборной России на Кубок Первого канала будет определен до 1 декабря
Состав сборной России на Кубок Первого канала определят до 1 декабря.
Об этом сообщил глава ФХР Владислав Третьяк.
«Готовимся к Кубку Первого канала. До 1 декабря Жамнов должен дать состав. В ноябре у нас будет играть молодежная сборная в Санкт-Петербурге. Часть игроков из молодежной сборной будет включена в команду хоккеистов до 25 лет на Кубок Первого канала», – сказал Третьяк.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 18 декабря в Москве, в нем примут участие сборные России, Беларуси, Казахстана и России U25.
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