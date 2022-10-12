Толчинский об участии игроков КХЛ в Кубке мира: «Шансы есть. С каждым годом лига прибавляет, скорости становятся выше»
Сергей Толчинский высказался касательно участия игроков КХЛ в Кубке мира.
– Кубок мира-2024, возможно, окажется единственным турниром в обозримом будущем, куда пригласят россиян. Как думаешь, из КХЛ туда попасть будет реально?
– На предыдущий Кубок мира вроде ездили люди из КХЛ. Телегин, я помню, точно играл, Шипачев... Поэтому шансы есть.
Хоть некоторые аналитики и говорят, что уровень падает, но по ощущениям во время игры я бы так не сказал. Наоборот, с каждым годом лига прибавляет, скорости становятся выше, физическая подготовка хоккеистов улучшается, системы в командах становятся все более детальными, – сказал форвард «Авангарда».
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