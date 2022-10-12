Толчинский об участии игроков КХЛ в Кубке мира: «Шансы есть. С каждым годом лига прибавляет, скорости становятся выше»

высказался касательно участия игроков в Кубке мира.

– Кубок мира-2024, возможно, окажется единственным турниром в обозримом будущем, куда пригласят россиян. Как думаешь, из КХЛ туда попасть будет реально?

– На предыдущий Кубок мира вроде ездили люди из КХЛ. Телегин, я помню, точно играл, Шипачев... Поэтому шансы есть.

Хоть некоторые аналитики и говорят, что уровень падает, но по ощущениям во время игры я бы так не сказал. Наоборот, с каждым годом лига прибавляет, скорости становятся выше, физическая подготовка хоккеистов улучшается, системы в командах становятся все более детальными, – сказал форвард .