Крэйг Вудкрофт: «Смотрел саммари Суперсерии-72 – искал вдохновение. Это была фантастика! Обращаю внимание нового поколения на эти матчи»

Главный тренер минского высказался о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.

– В этом году мы отмечаем 50-летие Суперсерии. Имеет ли смысл провести новую Суперсерию между сборными России и Канады?

– В последние недели я как раз смотрел саммари этих матчей – искал вдохновение. Это была фантастика!

Две команды играли невероятно – настоящая битва характеров. Все проявляли командный дух, выкладывались на максимуме – это было что-то невероятное.

Обращаю внимание нового поколения на эти матчи, чтобы они знали эти команды и этих хоккеистов.

Хотел бы я увидеть что-то такое сейчас? Конечно!

В сборных России и Канады много талантливых хоккеистов – это был бы большой праздник хоккея, – сказал .