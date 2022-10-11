Крэйг Вудкрофт: «Смотрел саммари Суперсерии-72 – искал вдохновение. Это была фантастика! Обращаю внимание нового поколения на эти матчи»
Главный тренер минского «Динамо» высказался о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.
– В этом году мы отмечаем 50-летие Суперсерии. Имеет ли смысл провести новую Суперсерию между сборными России и Канады?
– В последние недели я как раз смотрел саммари этих матчей – искал вдохновение. Это была фантастика!
Две команды играли невероятно – настоящая битва характеров. Все проявляли командный дух, выкладывались на максимуме – это было что-то невероятное.
Обращаю внимание нового поколения на эти матчи, чтобы они знали эти команды и этих хоккеистов.
Хотел бы я увидеть что-то такое сейчас? Конечно!
В сборных России и Канады много талантливых хоккеистов – это был бы большой праздник хоккея, – сказал Крэйг Вудкрофт.
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