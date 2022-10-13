Широков о финале Олимпиады-2018: «Если бы проиграли Германии, нас бы не поняли. Было большое давление»

поделился воспоминаниями о финале Олимпиады-2018.

обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

– Можете ли вспомнить самую яркую установку от Знарка?

– Много прошли с Олегом Валерьевичем, были и победы, и поражения, сложно выделить что-то одно. Главное, что у Знарка все идет честно, в глаза, по-мужски.

– Помните ли, что он говорил в финале Олимпиады, когда счет стал 2:3?

– На лавке было спокойствие. Такая уверенность – не знаю, как передать, но когда счет стал 2:3 и случилось удаление, никто не подумал, что мы не сравняем и проиграем. Такого не было, был тайм-аут, штаб объяснил, что делать. Никакой паники не помню.

– Алексей Жамнов вспоминал, что перед финалом с немцами тренеры были в шоке – игроки не могли простейшие передачи отдать. Помните сами те ощущения, был мандраж?

– Понятно, что там было большое давление и на хоккеистов, и на тренерский штаб, потому что, если бы мы проиграли в финале Олимпиады Германии, нас бы не поняли. В голове это ни у кого не укладывалось – но тем и интересен спорт, что любая команда может обыграть любую.

Наверное, любой финал Олимпиады не может быть легким, и надо отдать должное немцам, у них был хороший коллектив, обыгравший шведов и канадцев. Наверное, когда повели 3:2, они сами не могли поверить, что могут выиграть – отсюда все сложилось в нашу пользу.

– Сергей Калинин говорил, что после матча плакал от счастья и от травмы. Ваше первое ощущение после финала?

– Конечно, счастье. Мурашки по коже, потому что это то, ради чего ты живешь и играешь. Добиться такого успеха – это дорогого стоит, и с течением времени осознаешь это все больше и больше, – сказал форвард и олимпийский чемпион.