Третьяк о подготовке вратарей: «Россия отставала в середине 2000-х. ФХР начала уделять голкиперам особое внимание, в итоге с проблемой справились»

Владислав Третьяк считает, что у России очень много талантливых голкиперов.

Он высказался о том, что в Дмитрове стартовала «Школа Владислава Третьяка» – серия мастер-классов для юных российских вратарей. На протяжении недели голкиперы будут заниматься по специальной программе и повышать свое мастерство.

«Круглая дата: «Школу Третьяка» запустили 15 лет назад. На протяжении этих лет федерация активно работает в сфере подготовки вратарей. Голкипер – одна из ключевых позиций в хоккее, и для того, чтобы в этом амплуа появлялось много сильных игроков, требуются особые усилия.

В середине 2000-х Россия отставала в этом направлении: не было ни школ, ни специальных тренеров, ни системы подготовки. В итоге страдала вся отрасль, в том числе и хоккей высших достижений. Все лучшие уезжали в Америку, а оставшиеся русские вратари проигрывали иностранцам конкуренцию на клубном уровне. Дошло до того, что не могли найти одного классного голкипера для сборной, едущей на чемпионат мира!

Ситуацию надо было исправлять, и ФХР начала уделять вратарям особое внимание. В итоге с проблемой мы справились. У России очень много талантливых голкиперов на всех уровнях. В КХЛ, в молодежной лиге, в юниорских командах, в детских школах. В НХЛ на первых ролях блистает более 10 русских звезд!

Проблема решена, но мы продолжаем посвящать вратарям много времени и сил. ФХР работает на будущее, стараемся, чтобы заложить фундамент предстоящих больших побед. «Школа Третьяка» несколько раз в год собирает ребят со всей страны, занятия проходят в разных городах, многие талантливые спортсмены получают шанс позаниматься. Это очень важно.

Ребята приезжают на сбор, выходят на специальные тренировки на земле и на льду, посещают теоретические занятия. На местах своя методика работы с вратарями, а тут – другая. Хоккей меняется, тактика игры голкипера меняется. Стараемся показывать юным спортсменам все новое – и я вижу, что всем ребятам очень интересно», – заявил президент и бывший вратарь сборной СССР.