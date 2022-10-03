Плющенко об игре в хоккей: «Овечкин помогает. Он великий. А мы любители, больше для себя играем»

Евгений Плющенко считает великим.

2 октября хоккейная команда Плющенко «Союз чемпионов» провела первый матч в любительской лиге ЛХЛ-77 против «РЖД». Игра завершилась со счетом 12:0 в пользу «Союза чемпионов». На счету Плющенко две шайбы.

– Может ли Ковальчук сыграть за «Союз чемпионов»?

– К сожалению, нет. В ЛХЛ-77 играют только любители, поэтому за нас не может выйти тот же Игорь Макаров. Но Илью я обязательно приглашу, чтобы с нами покатался.

– У Овечкина берете советы? У вас похожий стиль. Вы там, где будет шайба.

– Саня помогает, да. Он великий. Ну, а мы любители, больше для себя играем, но на результат! У нас большая цель – выиграть лигу. Для этого созданы все условия, – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.