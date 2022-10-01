Боб Хартли считает Дмитрия Рябыкина отличным тренером.
– Вы даете какие-то советы Рябыкину?
– Мы разговариваем почти каждый день.
– О чем?
– Да обо всем – о жизни, работе тренера, о разных ситуациях. Дима Рябыкин был первым представителем «Авангарда», которого я встретил на ЧМ-2018 в Дании, когда вел переговоры с клубом.
Мне тогда позвонил Кови (Илья Ковальчук) и сказал, что кто-то из «Авангарда» хочет со мной встретиться. И вот приходит Дима. Я так думаю: «Да это большой босс!» Мы начали говорить, и я даже не знаю, как строить разговор. Спрашиваю его между делом: «А какая ваша должность?» – «Да я помощник тренера».
Это был первый случай, когда со мной проводил собеседование тот, кто стал моим партнером по тренерской. И знаете, Рябыкин – один из моих лучших друзей. Он показал себя очень надежным за эти четыре года, очень ценным помощником. И он потрясающий человек.
Я невероятно поддерживаю Диму, очень в него верю. Нет никаких сомнений, Рябыкин будет отличным хоккейным тренером. И он уже отличный тренер, – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант академии клуба.