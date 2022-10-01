считает отличным тренером.

– Вы даете какие-то советы Рябыкину?

– Мы разговариваем почти каждый день.

– О чем?

– Да обо всем – о жизни, работе тренера, о разных ситуациях. Дима Рябыкин был первым представителем «Авангарда», которого я встретил на ЧМ-2018 в Дании, когда вел переговоры с клубом.

Мне тогда позвонил Кови ( ) и сказал, что кто-то из «Авангарда» хочет со мной встретиться. И вот приходит Дима. Я так думаю: «Да это большой босс!» Мы начали говорить, и я даже не знаю, как строить разговор. Спрашиваю его между делом: «А какая ваша должность?» – «Да я помощник тренера».

Это был первый случай, когда со мной проводил собеседование тот, кто стал моим партнером по тренерской. И знаете, Рябыкин – один из моих лучших друзей. Он показал себя очень надежным за эти четыре года, очень ценным помощником. И он потрясающий человек.

Я невероятно поддерживаю Диму, очень в него верю. Нет никаких сомнений, Рябыкин будет отличным хоккейным тренером. И он уже отличный тренер, – сказал бывший главный тренер , а ныне консультант академии клуба.