Хайруллин быстрее всех забросил первые 10 шайб за СКА в КХЛ – в 16 матчах. Опередил Мозеса и Ковальчука

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Марат Хайруллин быстрее всех забросил первые 10 шайб за СКА в КХЛ – в 16 матчах.

26-летний нападающий, перешедший в межсезонье из «Нефтехимики», забросил 10-ю шайбу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ в матче с «Витязем» (4:3). 

Ранее рекорд принадлежал Стиву Мозесу, которому для первых 10 голов за клуб хватило 17 матчей в сезоне-2015/16. 

Далее расположились Маттиас Вейнхандль (2010/11) и Илья Ковальчук (2012/13) – у них на первую десятку шайб ушло по 18 игр.

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