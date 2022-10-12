Широков о том, мог ли перейти в «Ак Барс»: «Со Знарком по-мужски поговорили. Я честно сказал: в моей ситуации долго ждать не приходится»

рассказал о том, мог ли он перейти в .

В межсезонье сообщалось, что Широкова в Казани хочет видеть лично главный тренер .

«Разговоры были, но «Автомобилист» – это первая команда, которая реально заинтересовалась моими услугами. Мы начали переговоры, а то, что писалось – больше разговоры, чем правда.

Мог ли перейти в Казань из-за хороших отношений со Знарком? Мы общались, конечно, говорили по телефону. Я честно сказал: Олег Валерьевич, есть предложение, в моей ситуации долго ждать не приходится, надо делать выбор. По-мужски поговорили, обсудили этот вопрос.

Я принял решение, посоветовавшись с семьей – что для нас переезд в Екатеринбург будет хорошим продолжением карьеры, новый вызов для меня как для спортсмена и хоккеиста», – сказал форвард