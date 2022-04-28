Широков может перейти в «Ак Барс». Знарок хочет видеть его в клубе («Бизнес Online»)

Форвард может продолжить карьеру в .

Как сообщает «Бизнес Online», клуб заинтересован в игроке и готов предложить ему контракт.

Широкова в Казани хочет видеть лично главный тренер . Они уже работали вместе в СКА, «Спартаке» и сборной России.

При этом отмечается, что «Спартак» готов сохранить хоккеиста и многое будет зависеть от решения игрока и срока будущего соглашения.

По данным издания, в «Ак Барсе» 36-летнему Широкову готовы предложить контракт на один год.

Срок его соглашения с московским клубом рассчитан до 30 апреля.

В сезоне-2021/22 нападающий провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 (10+19) очков. В его активе также 2 (1+1) балла в 5 играх плей-офф.