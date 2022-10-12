Айэленд о «Куньлуне»: «Не пропускаем 5 матчей в меньшинстве. Следующий шаг – работа над владением шайбы»

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Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с «Барысом» (5:0).

«В первом периоде мы отдали инициативу, но потом это исправили. Было здорово забить несколько голов в большинстве такому сильному сопернику. Также хочу поблагодарить нашего вратаря, который совершил несколько важных спасений.

Мы не пропускаем в меньшинстве пять матчей. Наверное, следующим шагом станет работа над владением шайбы, хочется больше играть на синей линии и больше действовать в нападении», – сказал Грег Айэленд.

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