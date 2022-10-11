«Куньлунь» победил «Авангард» и «Барыс» с общим счетом 9:0. Китайская команда набрала очки в 6-м матче подряд

«Куньлунь» одержал две победы подряд с общим счетом 9:0 в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Грега Айэленда переиграла на выезде «Барыс» (5:0), а в прошлом матче выиграла у (4:0).

Кроме того, китайский клуб набрал очки в шестой игре подряд.

Ранее «драконы» обыграли ЦСКА (5:4 Б) и «Трактор» (3:2 ОТ, а за пределами основного времени проиграли московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и «Северстали» (2:3 Б).

На данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 18 матчах.

Добавим, что вратари китайской команды играют на ноль второй матч подряд. Мэтт Джарасик отразил все 33 броска в игре с «Авангардом», а парировал все 28 бросков в матче с .