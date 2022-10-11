Скабелка о поражении 0:5: «У «Барыса» не получилось ни по плану, ни по тактике. «Куньлунь» был быстрее, выиграл все единоборства»

высказался после поражения от со счетом 0:5.

– Сложно комментировать такой матч. «Куньлунь» в первом периоде сделал результат.

Практически два периода достаточно уверенно играл в обороне. Наказал нас за ошибки, которые мы допускали на протяжении всего матча. Не сработали мы сегодня ни по плану, ни по тактике.

Еще раз скажу: «Куньлунь» был быстрее, выиграл все единоборства. Забивал все, что летело, скажем так. Надеюсь, это послужит нам хорошим уроком.

– Насколько действия соперника послужат вам примером, учитывая, что «Куньлунь» играл очень просто, на ворота с подставлениями?

– Мы тоже умеем так играть. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет такого постоянного уровня, за счет которого мы можем так делать. Мы либо играем такую игру, как с «Ак Барсом», либо такую, как сегодня.

– Михайлис отыграл все матчи в сезоне, но пока нет голов. Другие клубы могут посадить игрока на трибуны, не в наказание, а для того, чтобы он перезагрузился. У вас нет такой практики?

– Нет, конечно. Мы же профессиональная команда, и Никита – профессиональный игрок. Зачем отправлять кого-то на трибуны? Он делает свою работу, старается.

Да, сейчас нет голов, но он приносит пользу команде. В какой-то момент все равно его прорвет.

Конечно, не просто после двух лет с одними партнерами найти взаимодействие с другими партнерами, которых мы ему сейчас предлагаем, – сказал главный тренер .