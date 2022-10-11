Петухов о рекорде Гретцки: «Разница в голах еще солидная. С каждым годом соперники Овечкина знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают их»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Станислав Петухов Матч ТВ Хоккей

Станислав Петухов надеется, что Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

– Весь мир гадает, по силам ли Овечкину обойти Гретцки. Сможет?

– Вопрос сложный. Разница в голах пока еще солидная, и с каждым годом соперники Саши знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают эти места.

Главное, чтобы Овечкин оставался в форме и были подобающие ему партнеры.

Мне очень хочется, чтобы Саша стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Думаю, он сможет побить рекорд, – сказал олимпийский чемпион.

Овечкин имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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