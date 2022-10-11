Петухов о рекорде Гретцки: «Разница в голах еще солидная. С каждым годом соперники Овечкина знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают их»
Станислав Петухов надеется, что Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
– Весь мир гадает, по силам ли Овечкину обойти Гретцки. Сможет?
– Вопрос сложный. Разница в голах пока еще солидная, и с каждым годом соперники Саши знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают эти места.
Главное, чтобы Овечкин оставался в форме и были подобающие ему партнеры.
Мне очень хочется, чтобы Саша стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Думаю, он сможет побить рекорд, – сказал олимпийский чемпион.
Овечкин имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
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