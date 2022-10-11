Петухов о рекорде Гретцки: «Разница в голах еще солидная. С каждым годом соперники Овечкина знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают их»

Станислав Петухов надеется, что сможет побить снайперский рекорд в НХЛ.

– Весь мир гадает, по силам ли Овечкину обойти Гретцки. Сможет?

– Вопрос сложный. Разница в голах пока еще солидная, и с каждым годом соперники Саши знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают эти места.

Главное, чтобы Овечкин оставался в форме и были подобающие ему партнеры.

Мне очень хочется, чтобы Саша стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Думаю, он сможет побить рекорд, – сказал олимпийский чемпион.

Овечкин имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Овечкин без «Ришара», «Торонто» – «Эдмонтон» в финале и «Везина» Сорокина. К новому сезону НХЛ мы собрали хоккейных легенд Sports.ru