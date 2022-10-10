Андрей Сафронов: «Овечкин в состоянии побить рекорд Гретцки и стать более великим, игроком, представляющим великую Россию в НХЛ»

считает, что может превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки в .

«Думаю, что Сашка принадлежит к категории людей, которые живут под девизом «или грудь в крестах, или голова в кустах».

Если у него не будет никаких непредвиденных спортивных недугов, никаких травм, он все-таки будет в состоянии побить вечный рекорд великого хоккеиста и стать более великим – игроком, который представляет великую Россию в НХЛ.

Хотя сделать это, откровенно говоря, будет сложно, потому что раньше был чуть другой хоккей – менее контактный, менее динамичный.

Это не принижает достижения Гретцки, но думаю, что Сашке оно по плечу. Надо просто болеть, переживать и надеяться, чтобы не было травм у капитана .

У нас столько специалистов, которые и в том году говорили, что он не забьет 30, в позапрошлом говорили, что Овечкин уже не тот… Знаете, собака лает – караван идет. Ему рекорд Гретцки по плечу, он может это сделать», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России.

Овечкин имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).