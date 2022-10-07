Владимир Крикунов: «Овечкину по силам забить 50 голов в этом году. Он может достать Гретцки, время есть»

оценил шансы побить рекорд .

Капитан имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«У Овечкина есть желание играть и побить рекорд Гретцки. Из его интервью видно, что он настроен побороться. Ему это по силам, он еще здоровый и крепкий. Если не будет тяжелых травм, то все сложится.

Он ведь играет довольно жестко, и против него, соответственно, играют жестко. Думаю, что и в этом году ему по силам забить свои 50 шайб. Контракт у него на три года, есть время. Он может достать Гретцки», – сказал бывший главный тренер сборной России.