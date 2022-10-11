Артем Божко: «Главная проблема Голдобина – играет волнообразно, неровно. Это прослеживается не только по сезону, но и по всей карьере в КХЛ»

Комментатор «КХЛ ТВ» высказался о желании Николая Голдобина уйти из .

– по-своему уникальный хоккеист. В КХЛ подобных игроков с таким набором атакующих качеств и с российским паспортом можно посчитать по пальцам. По манере игры они чем-то он похожи с Сергеем Толчинским, их уровни таланта в плане созидания вполне сопоставимы.

Главная проблема Голдобина – то, что он играет волнообразно, неровно, и это прослеживается не только по нынешнему сезону, но и по всей его карьере в КХЛ.

Он может провести один-два матча так, что об этом будут вспоминать несколько недель и восхищаться его голами и передачами. А потом уйти на несколько игр в тень и прокататься в шапке-невидимке.

Но если мы говорим о хоккеисте с таким контрактом и статусом, то это должно подразумевать гораздо большую стабильность. Вот, например, в «Авангарде» выступает Корбэн Найт, который набирает примерно столько же очков.

Он играет не так ярко и эффектно, как Голдобин, но никогда ниже определенного уровня не опускается. Поэтому претензий такого характера к Найту ни в «Барысе», ни в «Авангарде» никто никогда не предъявлял.

В нынешнем сезоне на проблемы Голдобина наложилось то, что «Магнитка» не так ярко выглядела в начале сезона, теряла очки и имела сложности с игрой в атаке. Поэтому перевод такого игрока в запас – это в том числе и воспитательные меры.

Думаю, что на Голодбина в клубе рассчитывают и расставаться с ним не собираются. От Николая ждут той игры, которую он показывал в прошлом плей-офф, когда вел команду за собой и забивал красивые, важные голы, в общем, делал разницу», – сказал .