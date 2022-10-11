Виктор Козлов: «В «Салавате» был разговор после поражения от «Ак Барса». Подкорректировали тактику, возврат в оборону – все пошло вверх»

оценил выступления в сезоне Фонбет чемпионата .

– Как оцените первую часть регулярного чемпионата КХЛ?

– В целом все неплохо. Конечно, могло быть и лучше. Всегда есть к чему стремиться.

Видно, что ребята понимают нашу идею, прислушиваются. Реализуют ее на льду. Это большой плюс.

– Мы увидели, как команда преобразилась после поражения в «Зеленом дерби». Был у вас особенный разговор в раздевалке после этого матча?

– Был особый разговор. Мы немного подкорректировали тактические действия, возврат в оборону. От этого все пошло вверх.

Ребята – молодцы, была правильная подготовка к делу, профессионализм. Это дало свои плоды.

– «Салават» меньше всех пропускает в обороне, но при этом есть проблемы в атаке. Будете ли искать внутренние резервы для усиления?

– У нас неплохо молодежь прогрессирует, ветераны ведут за собой, играют правильно. Показывают пример, как нужно парням действовать.

В этой ситуации мы должны использовать свои резервы, – сказал главный тренер уфимского клуба.