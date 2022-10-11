Виктор Козлов: «В «Салавате» был разговор после поражения от «Ак Барса». Подкорректировали тактику, возврат в оборону – все пошло вверх»
Виктор Козлов оценил выступления «Салавата Юлаева» в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
– Как оцените первую часть регулярного чемпионата КХЛ?
– В целом все неплохо. Конечно, могло быть и лучше. Всегда есть к чему стремиться.
Видно, что ребята понимают нашу идею, прислушиваются. Реализуют ее на льду. Это большой плюс.
– Мы увидели, как команда преобразилась после поражения в «Зеленом дерби». Был у вас особенный разговор в раздевалке после этого матча?
– Был особый разговор. Мы немного подкорректировали тактические действия, возврат в оборону. От этого все пошло вверх.
Ребята – молодцы, была правильная подготовка к делу, профессионализм. Это дало свои плоды.
– «Салават» меньше всех пропускает в обороне, но при этом есть проблемы в атаке. Будете ли искать внутренние резервы для усиления?
– У нас неплохо молодежь прогрессирует, ветераны ведут за собой, играют правильно. Показывают пример, как нужно парням действовать.
В этой ситуации мы должны использовать свои резервы, – сказал главный тренер уфимского клуба.
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