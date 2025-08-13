Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Макмиллан завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба WHL «Келоуна»

Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Брэндон Макмиллан завершил карьеру.

35-летний канадец вошел в тренерский штаб «Келоуны», выступающей в WHL – одной из главных юниорских лиг Канады.

В прошлом сезоне Макмиллан выступал в Германии за «Швеннингер» – 27 игр в регулярном чемпионате и 8 (3+5) очков, 3 матча в плей-офф и 1 гол.

В своей карьере Брэндон поиграл в НХЛ (171 матч в регулярках за «Анахайм », «Аризону» и «Ванкувер», 36 очков, 14+22; 8 игр в Кубке Стэнли, 3 очка, 2+1) и КХЛ (271 матч в регулярках за «Медвешчак », «Торпедо», «Динамо » Рига, «Авангард», «Нефтехимик» и «Куньлунь», 120 очков, 59+61; 11 игр в Кубке Гагарина, 3 очка, 2+1).

Отметим, что «Келоуна» в 2026 году примет участие в розыгрыше Мемориального кубка в качестве принимающего клуба.