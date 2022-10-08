Виктор Козлов: «Салават» какой хоккей показывал при финской тройке, такой и сейчас показывает при молодых ребятах»

после матча с «Динамо» (3:2 Б) высказался об игре «Салавата».

– В чем вы схожи с , а чем отличаетесь?

– Не знаю, в чем мы расхожи и схожи. Но «Салават» какой хоккей показывал при финской тройке, такой показывает и сейчас при молодых ребятах, которые хорошо двигаются.

Был акцент на скорость, мобильность и контроль шайбы, – сказал главный тренер .