Виктор Козлов: «Салават» какой хоккей показывал при финской тройке, такой и сейчас показывает при молодых ребятах»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Томи Лямся Хоккей

Виктор Козлов после матча с «Динамо» (3:2 Б) высказался об игре «Салавата».

– В чем вы схожи с Томи Лямся, а чем отличаетесь?

– Не знаю, в чем мы расхожи и схожи. Но «Салават» какой хоккей показывал при финской тройке, такой показывает и сейчас при молодых ребятах, которые хорошо двигаются.

Был акцент на скорость, мобильность и контроль шайбы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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