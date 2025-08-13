Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков
Эмиль Бемстрем перейдет в швейцарский «Берн».
Об этом сообщает портал Hockeynews.se.
Летом 26-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, но не получил контрактных предложений.
За карьеру в лиге швед провел 242 матча в регулярках за «Коламбус» и «Питтсбург», в которых набрал 75 (34+41) очков. Также в его активе 5 игр в плей-офф.
В АХЛ на счету Эмиля 81 матч и 95 (49+46) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hoskeynews.se
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости