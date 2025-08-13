Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков

Эмиль Бемстрем перейдет в швейцарский «Берн».

Об этом сообщает портал Hockeynews.se.

Летом 26-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом в НХЛ , но не получил контрактных предложений.

За карьеру в лиге швед провел 242 матча в регулярках за «Коламбус » и «Питтсбург », в которых набрал 75 (34+41) очков. Также в его активе 5 игр в плей-офф.

В АХЛ на счету Эмиля 81 матч и 95 (49+46) баллов.