Давыдов о «Салавате Юлаеве»: «Потолок нынешней Уфы – 4-5-е место на Востоке. Нужен сильный джокер в атаку, Гусев подошел бы по стилю»

считает, что нужно усиление в атаке.

– У Уфы вновь есть шансы побороться за лидерство на Востоке?

– В этом совсем не уверен. Молодые всегда очень нестабильны, а в атаке «Салавата» многое сегодня зависит от них.

На мой взгляд, четвертое-пятое место на Востоке – потолок нынешней Уфы. На максимум своих возможностей вышли форварды, выше головы прыгнули вратари, в силу возраста на пике защитники. Без усиления – прежде всего в атаке – результат не улучшить.

Посмотрите линию нападения «Ак Барса», «Магнитки» или даже «Автомобилиста» – никаких сравнений с Уфой! То, что сейчас по заброшенным шайбам «Салават» опережает Казань, для меня что-то из мира фантастики. И говорит не столько об успехах Уфы, сколько о проблемах ее главного соперника.

Да что «Ак Барс», возьмите «Трактор», там тоже очень приличное нападение. Но посмотрите, как развалился Челябинск после ухода легионеров – в отличие от Уфы.

– Кого из форвардов порекомендуете «Салавату» на усиление?

– Нужны мощные джокеры типа нашего, «динамовского», снайпера Яшкина. СКА сделал сильный ход, когда его выменял и подписал. Это видно по турнирной таблице, по тому запасу прочности и мастерства, который у Питера появился.

Не знаю, нужен ли нынешнему СКА Гусев – у Петербурга, по-моему, все уже укомплектовано. А вот Уфе Никита по стилю точно бы подошел – именно такой мастер сейчас нужен команде для дальнейшего прогресса, для роста молодых.

– А что скажете о форварде Гальченюке? Он, не исключено, тоже на рынке?

– По нашему «Динамо» восьмидесятых-девяностых прекрасно помню Александра Гальченюка, надежного, по-спортивному злого центрфорварда. Если сын в потенциале приближается к отцу, то он пригодится не только Уфе, но и «Динамо», и другим ведущим клубам .

Вообще фамилии можно обсуждать долго. Но при всей моей симпатии к Козлову с таким нападением «Салават» на длинной дистанции чемпионата не поборется на Востоке не только с Казанью, Екатеринбургом и Магниткой, но даже с Омском. Сильный джокер в атаку «Салавату» необходим, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.