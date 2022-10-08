Козлов об игре с «Динамо»: «У «Салавата» пятый матч идет через день. Накапливается физическая и психологическая усталость»

высказался после матча против (3:2 Б).

– С нашей стороны получился интересный матч, напряженный. Повели 2:0, затем «Динамо» очень хорошо прессинговало, сравняло счет.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали, до конца верили в нас. Илья Ежов очень хороший матч провел и на буллитах хорошо отстоял. Ребята, которые забили буллиты, тоже молодцы. Хорошо исполнили.

– Второй матч пропускаете две шайбы подряд. Какие еще могут быть причины, кроме концентрации?

– У нас пятый матч идет через день. Напряженный график. Накапливается физическая и психологическая усталость.

– Сейчас у команды будет пара выходных дней, как она будет восстанавливаться?

– Дали два дня заслуженных выходных. Потом у нас два дня на подготовку перед следующими матчами. Поэтому сейчас ребятам нужно хорошо отдохнуть, выдохнуть, набраться сил и потом снова в бой, – сказал главный тренер .