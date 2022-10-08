Козлов об игре с «Динамо»: «У «Салавата» пятый матч идет через день. Накапливается физическая и психологическая усталость»
Виктор Козлов высказался после матча против «Динамо» (3:2 Б).
– С нашей стороны получился интересный матч, напряженный. Повели 2:0, затем «Динамо» очень хорошо прессинговало, сравняло счет.
Спасибо болельщикам, которые поддерживали, до конца верили в нас. Илья Ежов очень хороший матч провел и на буллитах хорошо отстоял. Ребята, которые забили буллиты, тоже молодцы. Хорошо исполнили.
– Второй матч пропускаете две шайбы подряд. Какие еще могут быть причины, кроме концентрации?
– У нас пятый матч идет через день. Напряженный график. Накапливается физическая и психологическая усталость.
– Сейчас у команды будет пара выходных дней, как она будет восстанавливаться?
– Дали два дня заслуженных выходных. Потом у нас два дня на подготовку перед следующими матчами. Поэтому сейчас ребятам нужно хорошо отдохнуть, выдохнуть, набраться сил и потом снова в бой, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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