Никита Щитов: «Кравец – требовательный тренер, дает команде играть, честный и порядочный как человек. Он может хорошо проявить себя в «Авангарде»
Никита Щитов прокомментировал решение «Авангарда» уволить Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера.
– Вы говорили, что против тренерских отставок по ходу сезона. Как отнеслись к увольнению Рябыкина?
– Я считаю, что надо было дать поработать год и посмотреть, как ситуация бы обернулась в дальнейшем. Первого тренера в сезоне КХЛ убрали. Интересно, кого теперь пригласят в «Авангард» на эту должность.
Исполняющим обязанности теперь будет Михаил Кравец. С этим специалистом я работал в «Сочи», потом он очень успешно тренировал «Витязь». Если бы Кравец был главным тренером без приставки «и.о.», было бы здорово.
Думаю, он может себя хорошо проявить. Кравец – требовательный тренер, дает команде играть, и как человек он честный и порядочный. Желаем ему успехов в «Авангарде».
– Вы понимаете причины увольнения Рябыкина?
– «Авангард» играл невразумительно, а руководители клуба хотели на этом этапе другой результат и подумали, что улучшения игры не будет. По их мнению, целесообразнее было поменять тренера, чтобы как-то исправить ситуацию.
– Рябыкину было трудно заявить о себе после Боба Хартли? Игроки могли продолжать относиться к нему как к помощнику.
– Постоянно помощники становятся главными тренерами. Вот, например, Николай Заварухин в «Автомобилисте».
Хотя наверняка было психологическое давление, потому что тяжело заявить о себе после такого специалиста как Хартли. Возможно, что это сыграло свою роль.
Обидно, что Рябыкину не дали доработать сезон, но такова жизнь тренера. Интересно, будут ли отставки и в других клубах КХЛ, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»
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