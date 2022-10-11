Никита Щитов: «Кравец – требовательный тренер, дает команде играть, честный и порядочный как человек. Он может хорошо проявить себя в «Авангарде»

прокомментировал решение «Авангарда» уволить с поста главного тренера.

– Вы говорили, что против тренерских отставок по ходу сезона. Как отнеслись к увольнению Рябыкина?

– Я считаю, что надо было дать поработать год и посмотреть, как ситуация бы обернулась в дальнейшем. Первого тренера в сезоне КХЛ убрали. Интересно, кого теперь пригласят в «Авангард» на эту должность.

Исполняющим обязанности теперь будет . С этим специалистом я работал в «Сочи», потом он очень успешно тренировал «Витязь». Если бы Кравец был главным тренером без приставки «и.о.», было бы здорово.

Думаю, он может себя хорошо проявить. Кравец – требовательный тренер, дает команде играть, и как человек он честный и порядочный. Желаем ему успехов в «Авангарде».

– Вы понимаете причины увольнения Рябыкина?

– «Авангард» играл невразумительно, а руководители клуба хотели на этом этапе другой результат и подумали, что улучшения игры не будет. По их мнению, целесообразнее было поменять тренера, чтобы как-то исправить ситуацию.

– Рябыкину было трудно заявить о себе после Боба Хартли? Игроки могли продолжать относиться к нему как к помощнику.

– Постоянно помощники становятся главными тренерами. Вот, например, Николай Заварухин в «Автомобилисте».

Хотя наверняка было психологическое давление, потому что тяжело заявить о себе после такого специалиста как Хартли. Возможно, что это сыграло свою роль.

Обидно, что Рябыкину не дали доработать сезон, но такова жизнь тренера. Интересно, будут ли отставки и в других клубах КХЛ, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»