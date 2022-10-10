Гимаев-младший считает, что «Авангард» поторопился с увольнением Рябыкина: «Ошибки в селекции очевидны. Спрашивать нужно не только с тренера»

заявил, что «Авангард» поторопился с увольнением тренера .

«Как по мне, в Омске поторопились с тем, чтобы убрать главного тренера.

Я считаю, что спрашивать нужно было не только с главного тренера, но и с селекционеров, которые набирали эту команду. Ошибки в селекции очевидны, но крайним сделали Рябыкина.

Я согласен с тем, что «Авангард» не показывал результат, который от него рассчитывали увидеть. Даже с таким составом проигрывать десять матчей из шестнадцати – это не дело. Тем не менее, я думаю, что Рябыкину нужно было дать еще поработать.

Видимо, поражение от «Куньлуня» оказалось слишком болезненным, и поэтому в клубе решили рубить сплеча. Я не призываю никого увольнять, но плохой старт «Авангарда» является следствием совокупности ошибок.

Проблема не только в Рябыкине. Так же ответственность за результат должны взять люди, которые занимались комплектованием «Авангарда», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»