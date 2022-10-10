Михаил Кравец: «Авангарду» нужно улучшить игру «5 на 5», учиться вытаскивать матчи, которые мы проигрываем»

считает, что нужно улучшить игру в равных составах.

«Думаю, сейчас нужно наладить все, чтобы [все] в коллективе было направлено на стабилизацию игры в команде, чтобы все ребята сплотились и выполняли свою работу.

У нас были матчи, в которых мы показывали хорошую игру, и от этого позитива нужно отталкиваться. Чисто по тактике нужно добавить в том, чтобы мы держали больше шайбу, чтобы у нас было больше возможностей играть с шайбой и было бы больше моментов в чужой зоне.

Поэтому, чтобы изменить игру, нужно улучшить игру «пять на пять», учитывая, что большинство у нас хорошее, а меньшинство мы выравниваем. Ну и также надо учиться вытаскивать те матчи, которые мы проигрываем.

Статус исполняющего обязанности? Я приехал с первых дней помогать Дмитрию Анатольевичу [Рябыкину] и думаю, что свою работу я делал качественно. Каких-то мыслей о том, чтобы сменить главного тренера, естественно, у меня не было.

Руководство вынесло такое решение, и я тоже несколько лет отработал в главным тренером и помощником, и нужно быть готовым с первых тренировок исправлять ситуацию», – сказал исполняющий обязанности главного тренера омской команды.