Алексей Шевченко: «Хоккеистам «Авангарда» было стыдно проигрывать в первых матчах. Но Рябыкин стал срываться, и игроки не бились за него»

поделился подробностями разногласий игроков и .

Напомним, что 10 октября омский клуб объявил об отставке Рябыкина с поста главного тренера. «Авангард» проиграл 10 матчей из 16 в сезоне.

«Я разговариваю с хоккеистами «Авангарда» и все знаю о проблемах, о плюсах. Я заметил, что настроение начало меняться.

Хоккеистам было стыдно проигрывать в первых матчах. Они говорили: мы хотим помочь Дмитрию, он стал главным, мы за него.

Но в какой-то момент Рябыкин стал на них срываться, и они не стали биться за него. И он был обречен.

Этот разговор был после матча с «Торпедо». Там хоккеисты говорят: он начал себя так вести, что бороться за него, стараться, уже не хотелось», – сказал журналист.