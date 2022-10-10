Макдэвид – лучший игрок НХЛ, Макар – 2-й, Василевский – 6-й, Овечкин – 10-й (NHL Network)

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Два россиянина вошли в топ-10 игроков НХЛ на данный момент.

NHL Network в преддверии нового сезона опубликовал рейтинг лучших хоккеистов лиги.

Список возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кэйл Макар («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

7. Сидни Кросби («Питтсбург»)

8. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

9. Александр Барков («Флорида»)

10. Александр Овечкин («Вашингтон»)

3 россиянина вошли в топ-20 игроков НХЛ: Шестеркин – 11-й, Кучеров – 13-й, Капризов – 14-й (NHL Network)

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