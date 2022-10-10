Макдэвид – лучший игрок НХЛ, Макар – 2-й, Василевский – 6-й, Овечкин – 10-й (NHL Network)

Два россиянина вошли в топ-10 игроков НХЛ на данный момент.

NHL Network в преддверии нового сезона опубликовал рейтинг лучших хоккеистов лиги.

Список возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кэйл Макар («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс ( )

4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

7. Сидни Кросби ( )

8. Виктор Хедман ( )

9. Александр Барков («Флорида»)

10. ( )

3 россиянина вошли в топ-20 игроков НХЛ: Шестеркин – 11-й, Кучеров – 13-й, Капризов – 14-й (NHL Network)