Дэн Мильштейн: «Сошников, Кравцов и Евгений Свечников будут в основе своих клубов НХЛ к началу сезона»

Никита Сошников, Евгений Свечников и начнут сезон в основе клубов НХЛ.

Об этом сообщил .

«[9 октября] был последний день, когда игроков выставляли на драфт отказов после тренировочных лагерей. Команды НХЛ подходят к старту регулярного чемпионата с составами в 23 хоккеиста.

В составы своих команд в итоге входят , , Виталий Кравцов. Другими словами, они будут в основе клубов НХЛ к началу сезона. Более того, Свечников уже дебютировал в «Сан‑Хосе», проведя второй матч против «Нэшвилла» в Праге», – сказал агент.