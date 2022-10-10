Дэн Мильштейн: «Сошников, Кравцов и Евгений Свечников будут в основе своих клубов НХЛ к началу сезона»

Теги Рейнджерс Айлендерс Сан-Хосе НХЛ Евгений Свечников Никита Сошников Матч ТВ Виталий Кравцов Дэн Мильштейн Хоккей

Никита Сошников, Евгений Свечников и Виталий Кравцов начнут сезон в основе клубов НХЛ. 

Об этом сообщил Дэн Мильштейн.

«[9 октября] был последний день, когда игроков выставляли на драфт отказов после тренировочных лагерей. Команды НХЛ подходят к старту регулярного чемпионата с составами в 23 хоккеиста.

В составы своих команд в итоге входят Никита СошниковЕвгений Свечников, Виталий Кравцов. Другими словами, они будут в основе клубов НХЛ к началу сезона. Более того, Свечников уже дебютировал в «Сан‑Хосе», проведя второй матч против «Нэшвилла» в Праге», – сказал агент.

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