Дэн Мильштейн: «Сошников, Кравцов и Евгений Свечников будут в основе своих клубов НХЛ к началу сезона»
Никита Сошников, Евгений Свечников и Виталий Кравцов начнут сезон в основе клубов НХЛ.
Об этом сообщил Дэн Мильштейн.
«[9 октября] был последний день, когда игроков выставляли на драфт отказов после тренировочных лагерей. Команды НХЛ подходят к старту регулярного чемпионата с составами в 23 хоккеиста.
В составы своих команд в итоге входят Никита Сошников, Евгений Свечников, Виталий Кравцов. Другими словами, они будут в основе клубов НХЛ к началу сезона. Более того, Свечников уже дебютировал в «Сан‑Хосе», проведя второй матч против «Нэшвилла» в Праге», – сказал агент.
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