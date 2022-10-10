Веси и «Рейнджерс» подписали 1-летний контракт на 750 тысяч долларов. Форвард был на просмотре

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Джимми Веси заключил полноценное соглашение с «Рейнджерс» на один год.

Согласно Cap Friendly, зарплата 29-летнего нападающего составит 750 тысяч долларов.

Ранее американец находился на просмотре в команде из Нью-Йорка, за которую он уже выступал с 2016 по 2019 год. Тогда нападающий переходил в «Рейнджерс» после получения приза Хоби Бейкера как лучшего игрока студенческого хоккея США.

В прошлом сезоне Веси играл за «Нью-Джерси» (оклад – 800 000) и набрал 16 (8+8) очков при полезности «минус 24» в 68 матчах чемпионата НХЛ.

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