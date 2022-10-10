«Бостон» поместил Фолиньо и Райлли на драфт отказов

Форвард «Бостона» выставлен на драфт отказов.

35-летнего игрока может забрать в свой состав другой клуб в течение ближайших 24 часов.

В июле прошлого года Фолиньо подписал контракт с «Брюинс» на 2 года и 7,6 млн долларов.

В прошлом сезоне нападающий в 64 матчах чемпионата НХЛ набрал 13 (2+11) очков, в 7 играх плей-офф на его счету один голевой пас.

Также поместил на драфт отказов защитника Майка Райлли (кэпхит – 3 млн долларов) и форварда Криса Вагнера.