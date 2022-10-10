«Бостон» поместил Фолиньо и Райлли на драфт отказов
Форвард «Бостона» Ник Фолиньо выставлен на драфт отказов.
35-летнего игрока может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение ближайших 24 часов.
В июле прошлого года Фолиньо подписал контракт с «Брюинс» на 2 года и 7,6 млн долларов.
В прошлом сезоне нападающий в 64 матчах чемпионата НХЛ набрал 13 (2+11) очков, в 7 играх плей-офф на его счету один голевой пас.
Также «Бостон» поместил на драфт отказов защитника Майка Райлли (кэпхит – 3 млн долларов) и форварда Криса Вагнера.
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