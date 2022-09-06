Ларионов принес контейнер с овощами на пресс-конференцию и общался с журналистами 28 минут: «Мне прислали смс, что «Торпедо» быстро бегает. Главное – питание»

взял с собой контейнер с овощами на общение с журналистами после матча с .

«Торпедо» выиграло игру со счетом 6:1. Это первая победа Ларионова в в качестве главного тренера.

«Всем добрый вечер. Мне прислали одно смс, сказали: «Торпедо» очень быстро бегает, чем вы их кормите. Так вот какой ответ простой [Ларионов взял в руки контейнер с овощами]. Вот в чем вся разница.

Это детали игры, которые, наверное, очень важны. Не только тренировка на льду, не только зал, не только сон. Главное – питание. Это зеленый вектор.

Еще рано говорить, нет никакой эйфории, это просто факт, что мы делаем какие-то вещи, меняя культуру игры, меняя культуру питания, отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру», – сказал главный тренер .

Добавим, что пресс-конференция Ларионова после матча продолжалась 28 минут.

Фото: канал «Торпедо» на YouTube