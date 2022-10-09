«Торпедо» выиграло 10 из 15 матчей в сезоне КХЛ. Команда Ларионова перебросала минское «Динамо» – 43:19

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«Торпедо» одержало десятую победу в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова переиграла минское «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата, а также перебросала соперника со счетом 43:19.

На старте нынешнего сезона нижегородский клуб выиграл 10 игр из 15.

Набрав 21 балл в 15 матчах, команда занимает третье место в таблице Западной конференции.

Следующий матч у «Торпедо» запланирован 11 октября на выезде против «Автомобилиста».

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