«Торпедо» выиграло 10 из 15 матчей в сезоне КХЛ. Команда Ларионова перебросала минское «Динамо» – 43:19

«Торпедо» одержало десятую победу в текущем Фонбет чемпионате .

Команда тренера переиграла минское (5:2) в матче регулярного чемпионата, а также перебросала соперника со счетом 43:19.

На старте нынешнего сезона нижегородский клуб выиграл 10 игр из 15.

Набрав 21 балл в 15 матчах, команда занимает третье место в таблице Западной конференции.

Следующий матч у запланирован 11 октября на выезде против «Автомобилиста».