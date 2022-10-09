Владислав Третьяк: «Мы не получали столько, сколько сегодня получают хоккеисты. Не за деньги играли. За страну»

рассказал, что в его время в хоккее не было таких денег, как сейчас.

«Мы играли не за деньги. Каждый человек должен знать, за что он работает. Вы думаете, мы только за честь страны играли? Конечно, за честь страны. Мы таких денег не получали, какие сегодня получают хоккеисты, и это я не говорю об НХЛ.

Мы считались патриотами страны, деньги были не главным в карьере. За страну играли. Но все равно у нас семьи были, каждый хотел стать мастером спорта, доиграть до первой сборной, попасть на чемпионат мира, Олимпийские игры. Это все ступени, за которые нужно бороться», – сказал президент .