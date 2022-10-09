Третьяк о молодежи: «Иногда спрашиваю: «Кто такой Ленин?» Ответ: «Не знаю». Смотришь телевизор, там модели всякие»

Владислав Третьяк поделился мнением о современной молодежи.

«У нас хорошая молодежь, но с ней нужно работать. Нужно с ней разговаривать, нужно, чтобы они историю знали. Я иногда спрашиваю: «Кто такой Ленин?» «Не знаю», – такой ответ.

Чему тогда учат в школах? Смотришь телевизор, там модели всякие, они ничего не знают. Как же так, что в школах преподают? Это просто стыдоба.

Мы многое упустили, но мы многое можем и догнать. Мы должны быть вместе, и сегодня как никогда. Историю ССРР – в ней было много хорошего и плохого, – но это наша страна и не нужно ее хаить. Нужно извлекать ошибки и, поработав над ними, идти дальше», – сказал президент ФХР.