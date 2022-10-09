Леонид Вайсфельд: «Не вижу безнадеги в «Ак Барсе». Когда наладят игру, там будет очень сильная команда»

оценил игру в последних матчах.

Накануне казанцы уступили «Барысу» (2:3), проиграв третий матч подряд.

– Я очень не люблю говорить «не везет», но в матче с «Барысом» было стечение обстоятельств. В ворота «Ак Барса» все шайбы залетели после рикошета. Другой момент – очень хорошо играл «Барыс», в матчах против «Торпедо» и «Ак Барса» это две разные команды.

Что касается казанской команды, там собраны очень хорошие хоккеисты. И они стараются выигрывать за счет мастерства. Но в любом случае надо прилагать усилие.

Не хочу сказать, что в «Ак Барсе» ленятся, однако это происходит на подсознательном уровне – ты понимаешь, что сильнее, и думаешь, что победишь, не прилагая дополнительных усилий. Но так не получится.

– У команды есть потенциал, чтобы показывать победный хоккей?

– Потенциал, конечно, есть. Самое главное – даже при плохой игре «Ак Барс» берет очки. Когда наладят игру, там будет очень сильная команда. Я не вижу там какой-то безнадеги. Как это банально тренеры любят говорить: «Надо поработать». Так же и «Ак Барсу» надо поработать.

– В эфире «Спорт-Экспресс» вы отмечали, что уже 35 лет. Думаете, возраст сказывается?

– Возраст в любом случае сказывается, вопрос – насколько критично. Мы ведь не знаем, почему у него так резко упала результативность. Если порассуждать, то можно сказать, что эта причина тоже играет свою роль. Но все мы прекрасно знаем, как Шипачев может играть и какой у него уровень, – заявил бывший генеральный менеджер клубов .