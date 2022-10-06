Владислав Третьяк: «Желаю Шестеркину стабильной игры. Белфор, Бродер, Руа ценились именно за стабильность в сезоне»

пожелал голкиперу Игорю Шестеркину стабильной игры.

«У него уже большой опыт, и все зависит от него, как он будет готовиться к матчам, чтобы избежать травм. Очень трудно стать лучшим вратарем НХЛ, обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира или Олимпийских игр, но еще тяжелее удержать это звание.

Оценка идет не по одной игре, а по стабильности в серии матчей, сезоне. Шестеркин действительно стабильно провел весь сезон, поэтому стоит пожелать, чтобы он удержал эту планку.

Естественно, в есть сложные матчи, переезды, бывают спады. Я знаю, были такие вратари, как Белфор, Бродер, [Патрик] Руа, которые ценились именно за стабильность в сезоне, поэтому я желаю Игорю стабильной игры», – сказал президент .