Сушинский о словах Блохина про Ягра в «Авангарде»: «Парня понесло. Хотел попиариться, может. Ягр никем не командовал, Белоусов не самоустранялся»

не согласен с журналистом насчет .

Автор хоккейной программы «Овертайм» рассказал в интервью Sports.ru, что чешский форвард через выступление в готовил себя к чемпионату мира и формировал пятерки в команде вместо Валерия Белоусова.

«Парня понесло… Не знаю, почему и для чего он это придумал. Возможно, Андрею казалось, что он много знает и хотел рассказать обо всем этом людям. Возможно, просто хотел попиариться на известных именах. Но по факту получилось что-то странное…

Естественно, Ягр никем в «Авангарде» не командовал. Как это возможно?! И, конечно, ни от чего не самоустранялся. У нас же вообще не было звена Затонский – Ягр – Сушинский, мы всего пару раз так играли, когда Саша Прокопьев был травмирован.

А так Ягр выходил вместе с нами только в большинстве четвертым нападающим, а Дмитрий Рябыкин играл пятым на синей линии.

Что касается подготовки Ягра к чемпионату мира, то я уже рассказывал, что он выходил с командой на тренировки, но работал в облегченном режиме, а потом арендовал каток по ночам и занимался уже по полной программе. И, скажите, при чем тут подготовка к чемпионату мира?!» – сказал бывший форвард омского клуба.

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