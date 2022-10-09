Сушинский о словах Блохина про Ягра в «Авангарде»: «Парня понесло. Хотел попиариться, может. Ягр никем не командовал, Белоусов не самоустранялся»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Валерий Белоусов Максим Сушинский Яромир Ягр суперлига КХЛ ЧМ по хоккею Андрей Блохин Хоккей

Максим Сушинский не согласен с журналистом Андреем Блохиным насчет Яромира Ягра

Автор хоккейной программы «Овертайм» рассказал в интервью Sports.ru, что чешский форвард через выступление в «Авангарде» готовил себя к чемпионату мира и формировал пятерки в команде вместо Валерия Белоусова. 

«Парня понесло… Не знаю, почему и для чего он это придумал. Возможно, Андрею казалось, что он много знает и хотел рассказать обо всем этом людям. Возможно, просто хотел попиариться на известных именах. Но по факту получилось что-то странное…

Естественно, Ягр никем в «Авангарде» не командовал. Как это возможно?! И, конечно, Валерий Белоусов ни от чего не самоустранялся. У нас же вообще не было звена Затонский – Ягр – Сушинский, мы всего пару раз так играли, когда Саша Прокопьев был травмирован.

А так Ягр выходил вместе с нами только в большинстве четвертым нападающим, а Дмитрий Рябыкин играл пятым на синей линии.

Что касается подготовки Ягра к чемпионату мира, то я уже рассказывал, что он выходил с командой на тренировки, но работал в облегченном режиме, а потом арендовал каток по ночам и занимался уже по полной программе. И, скажите, при чем тут подготовка к чемпионату мира?!» – сказал бывший форвард омского клуба. 

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