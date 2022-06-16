Сушинский о Ягре: «Не уверен, что он способен стать отличным тренером. Надеюсь ошибиться»

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Максим Сушинский оценил вероятность того, что форвард Яромир Ягр станет тренером.

Оба в свое время вместе выступали за «Авангард». 50-летний чех играет ныне за «Кладно».

«Статистика говорит о том, что великие хоккеисты редко становятся великими тренерами. Исключения, конечно, есть, и самый свежий пример, это Федоров, который привел ЦСКА к завоеванию Кубка Гагарина.

Но при этом у меня складывается ощущение, что как раз из-за статистики звездных игроков не особо-то подпускают к тренерству, боясь, что из этого не выйдет ничего хорошего. В этом, кстати, есть логика, потому что великие хоккеисты судят об окружающих по себе, по своему уровню мастерства, и не понимают, как, например, можно неточно отдать передачу партнеру, находящемуся в пяти метрах.

Даже несмотря на то, что основные для себя занятия Яромир проводил индивидуально, с его стороны никогда не было намека на то, что ему не хочется выходить на тренировку с командой. Да, там он себя особо не утруждал, но при этом все равно оставался человеком команды. И все же я не уверен, что Ягр способен стать отличным тренером. Впрочем, в этом вопросе надеюсь ошибиться», – сказал экс-президент «Авангарда».

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