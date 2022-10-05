Журналист Блохин: «Сумманен вызывал Ягра на бой, остальных Яромир подавлял. Он уходил с тренировки, когда хотел. Белоусов делал вид, что не замечает»

Андрей Блохин рассказал о конфликте Яромира Ягра с Раймо Сумманеном в «Авангарде».

– Кто-то был в состоянии/пытался командовать Ягром?

– . Он даже вызывал Яромира на бой. До этого у них случился конфликт, в итоге Сумманен вспылил: хочешь мне что-то доказать? Пойдем в коридор и на кулаках выясним все.

– А Ягр что?

– Да ничего. Спросил: ты дурак, что ли? Сказал об этом Бардину, а тот, видимо, Полежаеву. А может, Ягр сразу сказал Полежаеву. И тот: снимаем этого финна. Это было, когда играли седьмой матч с «Магниткой» в 2011-м.

Всех остальных Ягр подавлял – хоккейным интеллектом и энергетикой. Просил себе центра. Уходил с тренировки, когда ему хотелось. Тот же Белоусов делал вид, что этого не замечает, – сказал автор хоккейной программы «Овертайм» в интервью Sports.ru.

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