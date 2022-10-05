Журналист Блохин: «Ягр – омская изюминка. У него был духовный кризис, он приехал в «Авангард» отыскать себя, принял крещение в Омске»

Андрей Блохин поделился воспоминаниями о выступлении за .

– Ягр – это омская изюминка. Изюмище! Вы знаете, что он православный? Как говорят, он принял крещение в Омске. У него был духовный кризис, он приехал не просто за деньгами, а отыскать себя. Ему здесь было хорошо, не зря он надолго приехал во второй раз. И хотел остаться дольше.

Последний сезон отыграл и был готов играть за смешные деньги еще сезон, сам просился: я понимаю, что недоработал, недодал Омску, давайте сыграю еще год за копейки.

– Кто отказал Ягру?

– Полежаев его унизил: нет, Яромир, у тебя дома отец, он старенький, иди помогай отцу, ты тут не нужен.

– А Ягр до сих пор играет.

– Режимщик, вообще не пьет, играет для себя. Он себе на уме, этим бесил, по-моему, Белоусова. Задумка Ягра была такая: «Авангард» доигрывает чемпионат, потом плей-офф, потом Яромир едет на ЧМ. Так вот, во время гладких игр он готовил себя к ЧМ – выходил на матч с утяжелителями на ногах.

– Зачем?

– Белоусов тоже не понимал: че за херня? Ему похер на наш чемпионат? Мы зарабатываем деньги, места, а он готовится к ЧМ. В итоге Ягр в чемпионате был тяжеленький, а к маю разгонялся.

И это же Ягр создал тройку Сушинский – Ягр – Затонский. Сказал: будет так и вот так. Белоусов устранился. Временами Ягр был главнее всех, – сказал автор хоккейной программы «Овертайм» в интервью Sports.ru.

«Вы знаете, что Ягр православный? Он принял крещение в Омске». Магия и тайны нашего хоккея – глазами телеведущего