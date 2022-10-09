Карандин об «Ак Барсе»: «На месте Знарка повысил бы Зарипова до играющего тренера. Тем самым он усилит штаб и окажет доверие казанскому лагерю»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Вячеслав Войнов Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Юрий Карандин Александр Бурмистров Вадим Шипачев Харийс Витолиньш Артем Лукоянов Хоккей

Юрий Карандин предложил «Ак Барсу» назначить Даниса Зарипова играющим тренером. 

– «Ак Барс» – клуб с особыми традициями, которые нужно ценить. В клубе большая группа новых людей – это и тренеры, и звездные хоккеисты во главе с Шипачевым, Радуловым и Войновым. Но сохранился и старый, еще чемпионский костяк – Зарипов, Лукоянов, Бурмистров, плюс игрового времени требует еще и местная молодежь.

Из этих трех лагерей Олег Знарок и пытается слепить команду. Пока не получается. 

– Что Знарку посоветуете?

– В Казани надо обращать особое внимание на местных. Убрать Лукоянова в ВХЛ – это все равно что нам в Новосибирске убрать, скажем, тренера Тарасенко куда-то в МХЛ. Такие раздражающие факторы точно не помогут. 

Тот же Зарипов, на мой взгляд, нервничает, он хочет приносить больше пользы, как и вся казанская группа. Нужно ей помочь.

– Зарипов хочет приносить больше пользы. Но может ли?

– Так в этом и состоит искусство тренера – правильно, с максимальной пользой для команды распределить игровые ресурсы. Кто-то идет на лавку, кто-то – на лед.

На месте Знарка предложил бы повышение Зарипову – до уровня играющего тренера. Тем самым Знарок усилит свой штаб и окажет дополнительное доверие казанскому лагерю. 

– А в штабе сейчас есть проблемы?

– Со стороны кажется, что главный не очень доволен своими помощниками. Нового Витолиньша там не просматривается, молодые ассистенты выглядят подавленными. Отсюда и все нервы на пресс-конференциях, – считает почетный вице-президент ФХР.

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