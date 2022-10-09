Карандин об «Ак Барсе»: «На месте Знарка повысил бы Зарипова до играющего тренера. Тем самым он усилит штаб и окажет доверие казанскому лагерю»

Юрий Карандин предложил «Ак Барсу» назначить играющим тренером.

– «Ак Барс» – клуб с особыми традициями, которые нужно ценить. В клубе большая группа новых людей – это и тренеры, и звездные хоккеисты во главе с Шипачевым, Радуловым и Войновым. Но сохранился и старый, еще чемпионский костяк – Зарипов, Лукоянов, Бурмистров, плюс игрового времени требует еще и местная молодежь.

Из этих трех лагерей и пытается слепить команду. Пока не получается.

– Что Знарку посоветуете?

– В Казани надо обращать особое внимание на местных. Убрать Лукоянова в ВХЛ – это все равно что нам в Новосибирске убрать, скажем, тренера Тарасенко куда-то в МХЛ. Такие раздражающие факторы точно не помогут.

Тот же Зарипов, на мой взгляд, нервничает, он хочет приносить больше пользы, как и вся казанская группа. Нужно ей помочь.

– Зарипов хочет приносить больше пользы. Но может ли?

– Так в этом и состоит искусство тренера – правильно, с максимальной пользой для команды распределить игровые ресурсы. Кто-то идет на лавку, кто-то – на лед.

На месте Знарка предложил бы повышение Зарипову – до уровня играющего тренера. Тем самым Знарок усилит свой штаб и окажет дополнительное доверие казанскому лагерю.

– А в штабе сейчас есть проблемы?

– Со стороны кажется, что главный не очень доволен своими помощниками. Нового Витолиньша там не просматривается, молодые ассистенты выглядят подавленными. Отсюда и все нервы на пресс-конференциях, – считает почетный вице-президент ФХР.

Пашков о проблемах «Ак Барса»: «Внутри идут какие-то процессы. Самый болезненный вопрос связан со старой гвардией вне заявки»