Знарок – журналистам: «Мне трудно с вами говорить, в хоккее нужно разбираться. Вы только за ошибками смотрите? Плюсы какие-то считаете?»

Олег Знарок вновь остро пообщался с журналистами после матча КХЛ.

Главный тренер прокомментировал поражение от (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Проиграли – какая уж тут оценка: неудовлетворительная.

– Когда сняли вратаря, то не показалось ли вам, что команда поторопилась. Не успели войти в зону…

– Вообще снимают вратаря, когда выигрывают вбрасывание. Когда выигрывается вбрасывание в средней зоне – тогда меняется и вратарь.

– То есть осознанно пошли на риск?

– [Ребята] сказали, что все будет в порядке.

– Когда будет готов играть Станислав Галиев?

– Не знаю. Может, дней через пять.

– сыграл неправильно в первой шайбе, при голе в пустые ворота…

– Неправильно вы говорите. При голе в пустые ворота началось все в атаке.

– Но Войнов недоработал.

– Он спасал.

– Он до этого мог силовой провести, выбить шайбу.

– Я вам еще раз говорю.

– В том же голе Войнов с Шипачевым позиционно ошиблись?

– Не разобрались.

– Не рисковали ли вы со сменой вратаря, когда завезли шайбу в чужую зону. Может, стоило получше расставиться…

– Мне трудно с вами говорить. Потому что в хоккее нужно разбираться. Посмотрите, когда снимается вратарь. Это происходит при выигранном вбрасывании.

– Летом в игре с «Нефтехимиком» вы сняли вратаря и пропустили. Тогда сказали, что нужно было снимать, когда шайба в средней зоне.

– Тогда я впервые снимал вратаря. Я этим моментом не пользовался до того времени.

– То есть сейчас нужно снимать, когда шайба за своими воротами?

– Да.

– результативно ошибся.

– Почему вы только за ошибками смотрите? Вы плюсы какие-то считаете? В хоккей вообще все ошибаются. Или вы думаете, что он только правильно играет?

В любой игре – хорошей или плохой – все ошибаются и очень много раз. Другое дело, что эти ошибки должны исправляться, – сказал Знарок.

«Ак Барс» заменил вратаря в овертайме и проиграл «Автомобилисту», пропустив в пустые ворота