Знарок – журналистам: «Мне трудно с вами говорить, в хоккее нужно разбираться. Вы только за ошибками смотрите? Плюсы какие-то считаете?»

Олег Знарок вновь остро пообщался с журналистами после матча КХЛ.
Главный тренер «Ак Барс» прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Проиграли – какая уж тут оценка: неудовлетворительная.
– Когда сняли вратаря, то не показалось ли вам, что команда поторопилась. Не успели войти в зону…
– Вообще снимают вратаря, когда выигрывают вбрасывание. Когда выигрывается вбрасывание в средней зоне – тогда меняется и вратарь.
– То есть осознанно пошли на риск?
– [Ребята] сказали, что все будет в порядке.
– Когда будет готов играть Станислав Галиев?
– Не знаю. Может, дней через пять.
– Вячеслав Войнов сыграл неправильно в первой шайбе, при голе в пустые ворота…
– Неправильно вы говорите. При голе в пустые ворота началось все в атаке.
– Но Войнов недоработал.
– Он спасал.
– Он до этого мог силовой провести, выбить шайбу.
– Я вам еще раз говорю.
– В том же голе Войнов с Шипачевым позиционно ошиблись?
– Не разобрались.
– Не рисковали ли вы со сменой вратаря, когда завезли шайбу в чужую зону. Может, стоило получше расставиться…
– Мне трудно с вами говорить. Потому что в хоккее нужно разбираться. Посмотрите, когда снимается вратарь. Это происходит при выигранном вбрасывании.
– Летом в игре с «Нефтехимиком» вы сняли вратаря и пропустили. Тогда сказали, что нужно было снимать, когда шайба в средней зоне.
– Тогда я впервые снимал вратаря. Я этим моментом не пользовался до того времени.
– То есть сейчас нужно снимать, когда шайба за своими воротами?
– Да.
– Данис Зарипов результативно ошибся.
– Почему вы только за ошибками смотрите? Вы плюсы какие-то считаете? В хоккей вообще все ошибаются. Или вы думаете, что он только правильно играет?
В любой игре – хорошей или плохой – все ошибаются и очень много раз. Другое дело, что эти ошибки должны исправляться, – сказал Знарок.
«Ак Барс» заменил вратаря в овертайме и проиграл «Автомобилисту», пропустив в пустые ворота