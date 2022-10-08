Знарок об игре «Ак Барса»: «Последние два матча видел то, что хочу. Только нужно убрать ошибки и подтянуть реализацию»

Олег Знарок подвел итоги матча против (2:3).

– Несмотря на поражение, по моему профессиональному мнению, половина предыдущей игры и сегодняшний матч мне понравились. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты.

Без ошибок, конечно, никто не играет. Не хватило голов, потому что моменты мы создавали неплохие, но не хватило именно реализации.

– В третьем периоде команда до десятой минуты сделала 2 броска, хотя нужно было отыгрываться.

– Конечно, мы хотели по-другому сыграть, но отдельные ошибки игроков не позволили нам это сделать. Где-то на девятой минуте мы перешли в три звена, потому что нужно было вытаскивать матч. Чего-то не хватило, хотя я не скажу, что команда подсевшая, мы играем уже четвертый матч, не думаю, что там дело в физическом состоянии.

– За три минуты до конца на лед не выходили и .

– Просто не успели поменяться. Где-то за 2:40 мы думали выпустить звено Дыняк – Бурмистров – Глухов, было задание поменяться, но они вошли в зону и просто не успели смениться. Глухов с Дыняком успели, а Бурый не успел.

– О каком-то кризисе можно говорить после трех поражений подряд?

– Нет, конечно, что вы. Последние две игры я видел то, что хочу. Только нужно убрать ошибки и подтянуть реализацию.

– Как убрать эти ошибки?

– Наверное, это уже психология.

– Это ваша работа?

– Я не такой сильный психолог, но, наверное, да.

– Какая у вас была реакция на гол ?

– А у вас какая?

– Я офигел.

– Я тоже, такие голы запоминаются. Дай Бог, чтобы он в следующей игре так сделал – он может играть, у него хорошие руки, голова, хорошо катается. Будет взрослее – будет еще лучше играть.

– Ведется ли работа на трансферном рынке с открытием рынка в НХЛ? Обсуждаются ли обмены?

– Ведется.

– А кто нужен, на ваш взгляд?

– Нам нужны и в оборону игроки, и в атаку.

– Иногда после побед вы говорите, что не были довольны содержанием, после поражений – наоборот. Что важнее?

– Это парадокс, играем плохо – выигрываем, играем хорошо – проигрываем. В данном случае важнее игра, – сказал главный тренер .