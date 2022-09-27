Пашков о проблемах «Ак Барса»: «Внутри идут какие-то процессы. Самый болезненный вопрос связан со старой гвардией вне заявки»

высказался о проблемах в игре на старте сезона.

Клуб идет на 3-м месте в Восточной конференции с 13 очками в 9 матчах. При этом в первых 8 играх казанцы не забивали в большинстве.

– Почему Казань пока играет ниже ожиданий?

– На мой взгляд, внутри команды идут какие-то процессы. Вне заявки часто остается старый коллектив во главе с Зариповым, Лукояновым и Бурмистровым, пока не вышел на пик и коллектив новый – например, Шипачев и Кагрлицкий, которые в московском «Динамо» играли более ярко и стабильно. Это же касается и Радулова.

О чем тут говорить, если с таким созвездием игроков у «Ак Барса» – хронические проблемы в большинстве?

– Для вас такой старт «Ак Барса» – сюрприз?

– Я рассчитывал, что звезды Казани будут играть ярче. Но было понятно, что быстро притирка новой команды не пройдет.

– Тренерский штаб «Ак Барса» уже под давлением?

– В таких клубах тренеры всегда под давлением. На мой взгляд, самый болезненный вопрос связан со старой гвардией. В Татарстане – особые хоккейные традиции, там всегда очень щепетильно относились к своим воспитанникам. Особенно к тем, кто завоевывал главные трофеи.

Поэтому пребывание в запасе Зарипова вызывает в республике вопросы. Как и перевод Лукоянова в ВХЛ. Ну и так далее по списку. Но Олег Знарок знает, чем отвечать на эти вопросы.

– Чем?

– Только одним – результатом, – сказал олимпийский чемпион.