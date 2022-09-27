Пашков о проблемах «Ак Барса»: «Внутри идут какие-то процессы. Самый болезненный вопрос связан со старой гвардией вне заявки»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Александр Пашков Александр Бурмистров Вадим Шипачев Артем Лукоянов Хоккей

Александр Пашков высказался о проблемах в игре «Ак Барса» на старте сезона. 

Клуб идет на 3-м месте в Восточной конференции с 13 очками в 9 матчах. При этом в первых 8 играх казанцы не забивали в большинстве. 

– Почему Казань пока играет ниже ожиданий?

– На мой взгляд, внутри команды идут какие-то процессы. Вне заявки часто остается старый коллектив во главе с Зариповым, Лукояновым и Бурмистровым, пока не вышел на пик и коллектив новый – например, Шипачев и Кагрлицкий, которые в московском «Динамо» играли более ярко и стабильно. Это же касается и Радулова.

О чем тут говорить, если с таким созвездием игроков у «Ак Барса» – хронические проблемы в большинстве?

– Для вас такой старт «Ак Барса» – сюрприз?

– Я рассчитывал, что звезды Казани будут играть ярче. Но было понятно, что быстро притирка новой команды не пройдет.

– Тренерский штаб «Ак Барса» уже под давлением?

– В таких клубах тренеры всегда под давлением. На мой взгляд, самый болезненный вопрос связан со старой гвардией. В Татарстане – особые хоккейные традиции, там всегда очень щепетильно относились к своим воспитанникам. Особенно к тем, кто завоевывал главные трофеи.

Поэтому пребывание в запасе Зарипова вызывает в республике вопросы. Как и перевод Лукоянова в ВХЛ. Ну и так далее по списку. Но Олег Знарок знает, чем отвечать на эти вопросы.

– Чем?

– Только одним – результатом, – сказал олимпийский чемпион. 

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