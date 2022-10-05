«Ак Барс» поздравил с Днем учителя, представив Знарка завучем школы, Билялетдинова учителем истории, Шипачева – геометрии
«Ак Барс» поздравил учителей с профессиональным праздником.
Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя.
«В День учителя представим, как бы выглядела школа «Ак Барса».
С праздником!» – говорится в сообщении клуба КХЛ.
В публикации «Ак Барса» Данис Зарипов представлен как учитель татарского языка, Вадим Шипачев – геометрии, Александр Радулов – физкультуры, Вячеслав Войнов – ОБЖ, Зинэтула Билялетдинов – истории, Олег Знарок – завуч.
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