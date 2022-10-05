«Ак Барс» поздравил с Днем учителя, представив Знарка завучем школы, Билялетдинова учителем истории, Шипачева – геометрии

«Ак Барс» поздравил учителей с профессиональным праздником.

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя.

«В День учителя представим, как бы выглядела школа «Ак Барса».

С праздником!» – говорится в сообщении клуба .

В публикации представлен как учитель татарского языка, – геометрии, – физкультуры, Вячеслав Войнов – ОБЖ, Зинэтула Билялетдинов – истории, Олег Знарок – завуч.